ГПСУ: На границе с Беларусью не фиксируют провокаций или нестандартных ситуаций

Ситуация на границе с Республикой Беларусь остается без изменений, на территории РБ рядом с границей Украины не наблюдается увеличение количества техники или личного состава белорусских войск. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Обстановка постоянно контролируется всеми составляющими Сил оборон ﻿﻿ ы нашей страны. Каких-либо нестандартных ситуаций или провокативных действий за последний период мы не отмечали" , - сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, но пока СБ будет находиться под влиянием РФ, это направление для украинцев будет оставаться угрожающим, поэтому ему уделяется необходимое внимание.

"Что и как происходит по ту сторону границы, конечно, отслеживают и подразделения разведки. Наши силы готовы реагировать на любое изменение обстановки. По линии границы мы проводим фортификационные работы, чтобы дать при необходимости отпор врагу" , - подчеркнул Демченко.

В то же время, он не исключил, что в угоду Кремлю Беларусь может держать определенные силы вглубь приграничья. "Но мы продолжаем следить, чтобы в случае необходимости адекватно реагировать" , - добавил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщалось, 18 августа Александр Лукашенко объявил, что направил почти треть белорусской армии к границе с Украиной из-за того, что там якобы находятся более 120 тысяч украинских военных.