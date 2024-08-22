УЗ: Потяги Інтерсіті між Києвом та Одесою курсуватимуть на постійній основі

Потяги Інтерсіті+ між Києвом та Одесою тепер будуть курсувати не лише влітку. Вони їздитимуть на постійній основі цілий рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня щосереди, щоп'ятниці та щонеділі о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме з 7 вересня щочетверга, щосуботи та щопонеділка о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

Квитки на потяг можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Чи зростуть ціни на квитки

Днями керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що до завершення війни не планується підвищення базових тарифів. Проте не виключається введення моделі, яка передбачає кілька тарифних змін.

Влітку спостерігається дефіцит квитків на ключові потяги, особливо на курортних напрямках. Тому УЗ призначила додаткові потяги з Києва до Львова, Одеси та Харкова.