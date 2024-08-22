УЗ: Поезда Интерсити между Киевом и Одессой будут курсировать на постоянной основе

Поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой теперь будут курсировать не только летом. Они будут ездить на постоянной основе круглогодично, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября каждую среду, каждую пятницу и каждое воскресенье в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, по субботам и по понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

Билеты на поезд можно приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Вырастут ли цены на билеты

На днях руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что до завершения войны не планируется повышение базовых тарифов. Однако не исключается ввод модели, предусматривающей несколько тарифных изменений.

Летом наблюдается дефицит билетов на ключевые поезда, особенно в курортных направлениях. Поэтому УЗ назначила дополнительные поезда из Киева во Львов, Одессу и Харьков.