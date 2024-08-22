На нараді у Путіна просили виділити гроші на "самооборону"

Російський правитель Володимир Путін у четвер 22 серпня проводить нову нараду з урядом і силовим блоком щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах РФ, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував, що з восьми прикордонних районів регіону виїхали 133 190 осіб, залишилося 19 376 осіб.

Також зазначено, що Путін "підтримав" ініціативу Смирнова про автоматичну виплату в 15 тисяч рублів жителям Курської області, які виїхали з регіону після прориву ЗСУ.

На нинішній нараді губернатор Бєлгородської області, як і глава Брянської, попросив у Путіна фінансування полків самооборони.

За даними "РИА Новости", раніше глава Кремля обговорював обстановку в Курській області на нарадах 7 і 12 серпня.