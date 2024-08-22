На совещании у Путина просили выделить деньги на "самооборону"

Российский правитель Владимир Путин в четверг 22 августа проводит новое совещание с правительством и силовым блоком по ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отчитался, что из восьми приграничных районов региона выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек.

Также указано, что Путин "поддержал" инициативу Смирнова об автоматической выплате в 15 тысяч рублей жителям Курской области, выехавшим из региона после прорыва ВСУ.

На нынешнем совещании гбернатор Белгородской области, как и глава Брянской, попросил у Путина финансирование полков самообороны.

По данным "РИА Новости", ранее глава Кремля обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях 7 и 12 августа.