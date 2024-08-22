Угорщина знайшла спосіб відновити транзит нафти з РФ через Україну

Угорщина веде переговори щодо розблокування транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через Україну. Наразі узгоджується рішення, яке задовольнить усі причетні сторони, у тому числі Київ. Про це заявив главу канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш, повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначив Гуляш, зараз пропонується перенести точку передачі нафти із західного кордону України на східний. У такому випадку за транзит відповідатиме угорська MOL, а нафта подорожчає приблизно на $1,5 за барель.

Зі слів Гуляша, українська сторона, схоже, не проти такого варіанту.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо уже заявив, що українські санкції проти "Лукойлу" можуть поставити під загрозу постачання словацького дизельного палива в Україну, а глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що Будапешт може припинити експорт електроенергії до України.