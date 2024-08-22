Венгрия нашла способ возобновить транзит нефти из РФ через Украину

Венгрия ведет переговоры по разблокированию транзита нефти российской компании "ЛУКойл" через Украину. Обговаривается решение, которое удовлетворит все причастные стороны, в том числе Киев. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергела Гуляша, сообщает Зеркало недели.

Как отметил Гуляш, сейчас предлагается перенести точку передачи нефти с западной границы Украины на восточную. В таком случае за транзит будет отвечать венгерская MOL, а нефть подорожает примерно на $1,5 за баррель.

По словам Гуляша, украинская сторона, похоже, не против такого варианта.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что украинские санкции против "Лукойла" могут поставить под угрозу поставки словацкого дизельного топлива в Украину, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии в Украину.