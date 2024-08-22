Війська РФ скинули авіабомби на Сумщину: загинули двоє цивільних

Дві людини загинули та ще одна дістала поранення у результаті російських ударів по Сумській області вдень 22 серпня.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної прокуратури, повідомляє Українська правда.

"22 серпня близько 13:00… окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району два КАБи.

Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє цивільних чоловіків, яким 74 та 67 років, дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована" , – повідомили в прокуратурі.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством) ККУ. Правоохоронці документують наслідки обстрілу.