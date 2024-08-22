Войска РФ сбросили авиабомбы на Сумщину: погибли двое гражданских
Два человека погибли и еще один получил ранения в результате российских ударов по Сумской области днем 22 августа. Об этом говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры, сообщает Украинская правда.
"22 августа около 13:00 ... оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Есманьской общины Шосткинского района два КАБа.
В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована", – сообщила прокуратура.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК.
Правоохранители документируют последствия обстрела.