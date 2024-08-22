Сербський урядовець засудив заборону РПЦ в Україні: згадав про Бандеру

Проросійський віцепрем'єр Сербії Александар Вулін розкритикував заборону в Україні Російської православної церкви, повідомляє Європейська правда.

На думку Вуліна, "тому, для кого Степан Бандера – герой, Російська православна церква – ворог".

"Хто забороняє російських письменників і російську мову, той заборонить і російську церкву. Майдан заборонив російським громадянам України обирати владу на землі, а Рада заборонила їм обирати шлях до Бога" , – заявив проросійський політик.

Також він вважає, що якщо РПЦ заборонили в Україні – то це лише питання часу та "зручної нагоди, хто першим візьме український приклад і заборонить Сербську православну церкву".

"Якби вони заборонили сатаністів і Російську православну церкву в Україні, весь Захід запитав би, чому саме сатаністи?" – додав він.

20 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила закон №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні правоохоронці відкрили провадження щодо низки священників УПЦ МП.