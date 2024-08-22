Сербский чиновник осудил запрет РПЦ в Украине: вспомнил о Бандере

Пророссийский вице-премьер Сербии Александар Вулин раскритиковал запрет в Украине Русской православной церкви (РПЦ), сообщает Европейская правда.

По мнению Вулина, "тому, для кого Степан Бандера – герой, Русская православная церковь – враг".

"Кто запрещает русских писателей и русский язык, тот запретит и русскую церковь. Майдан запретил русским гражданам Украины выбирать власть на земле, а Рада запретила им выбирать путь к Богу" , – заявил пророссийский политик.

Также он считает, что если РПЦ запретили в Украине – то это лишь вопрос времени и "удобного случая, кто первым возьмет украинский пример и запретит Сербскую православную церковь".

"Если бы они запретили сатанистов и Русскую православную церковь в Украине, весь Запад спросил бы, почему именно сатанистов?" – добавил он.

20 августа Верховная Рада в целом приняла закон №8371 о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину правоохранители открыли производство в отношении ряда священников УПЦ МП.