Один з банків Киргизстану відключив перекази через російський "Сбербанк"

Великий банк Киргизстану «Айыл Банк» оголосив про призупинення переказів з російських карт та рахунків клієнтів «Сбербанку» на невизначений термін.﻿ З посиланням на пресслужбу киргизького банку, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, із 22 серпня 2024 року перекази із додатка «Сбер» на картки та рахунки клієнтів «Айыл Банк» тимчасово відключено на невизначений термін.

Причину такого рішення банк не назвав.

Проте перекази через системи грошових переказів «Золота корона» та AstraSend продовжують працювати у звичайному режимі.