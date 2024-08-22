У ЗСУ повідомили про ліквідацію командира батальйону "кадирівців"
Українські військові ліквідували командира батальйону "кадировців". На цьому наголосив полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан, повідомляє Дзеркало тижня.
«Успішно демобілізовано «Шустрий» (ПІБ уточнюється) командир 2 мотострілецького батальйону 4-ї бригади, спиртназ пропаганди «Ахмат», – повідомив Штефан.
Раніше У 225-й окремій штурмовій бригаді підтвердили, що захисники розбили підрозділ «Ахмат» на території Курської області. У повідомленні на своєму Telegram-каналі пресслужба показала докази цього паспорта «кадирівців».
В українському державному проєкті «Хочу жити» показали відео з полоненими «кадирівцями», бойовиками підрозділу «Ахмат», яких виловили у Курській області. Там розповіли, що зазвичай ці військові не здаються в полон, адже перебувають у тилу, проте ситуація у російській прикордонній зоні зараз дуже динамічна, тому цього разу вони навіть не чинили опір.