В ВСУ сообщили о ликвидации командира батальона "кадыровцев"

Украинские военные ликвидировали командира батальона «кадыровцев». Об этом заявил полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан, сообщает Зеркало недели.

«Успешно демобилизирован «Шустрый» (ФИО уточняется) командир 2 мотострелкового батальона 4-й бригады, спиртназ пропаганды «Ахмат» , – сообщил Штефан.

Ранее В 225-й отдельной штурмовой бригаде подтвердили, что защитники разбили подразделение «Ахмат» на территории Курской области. В сообщении на своем Telegram-канале пресс-служба показала доказательства этого — паспорта «кадыровцев».

В украинском государственном проекте «Хочу жить» показали видео с пленными «кадыровцами», боевиками подразделения «Ахмат», которых выловили в Курской области. Там рассказали, что обычно эти военные не сдаются в плен, ведь находятся в тылу, однако ситуация в российской приграничной зоне сейчас очень динамичная, поэтому на этот раз они даже не сопротивлялись.