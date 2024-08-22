Трамп збрехав, що Гарріс зустрічалася з Путіним перед повномасштабним вторгнення в Україну - CNN

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що віцепрезидент США Камала Гарріс нібито зустрічалася з російським диктатором Володимиром Путіним на початку 2022 року, щоб не допустити повномасштабного вторгнення в Україну. Таке неправдиве повідомлення республіканець поширив під час мітингу в Північній Кароліні, повідомляє СNN, повідомляє Новое время.

«Згадайте, коли Байден послав Камалу в Європу, щоб зупинити війну в Україні. Вона зустрілася з Путіним, а потім через три дні він напав. Як вона впоралася? Як ви вважаєте, чи добре вона виконала свою роботу?» , — розповів Трамп.

CNN наводить заяву спікера Путіна Дмитра Пєскова про те, що між главою Кремля і Гарріс не було жодного контакту.

Журналісти додають, що на початку 2022 року адміністрація Байдена намагалася стримати російське повномасштабне вторгнення. Коли віцепрезидентка прямувала до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, президент США вже заявив, що Путін вирішив атакувати Україну.