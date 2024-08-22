Трамп соврал, что Харрис встречалась с Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину - CNN

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис якобы встречалась с российским диктатором Владимиром Путиным в начале 2022 года, чтобы не допустить полномасштабного вторжения в Украину. Такое ложное сообщение распространил республиканец во время митинга в Северной Каролине, сообщает СNN, сообщает Новое время.

«Вспомните, когда Байден послал Камалу в Европу, чтобы остановить войну в Украине. Она встретилась с Путиным, а затем через три дня он напал. Как она справилась? Как вы считаете, хорошо ли она проделала свою работу?» , — рассказал Трамп.

CNN приводит заявление спикера Путина Дмитрия Пескова о том, что между главой Кремля и Харрис не было никакого контакта.

Журналисты добавляют, что в начале 2022 года администрация Байдена пыталась сдержать российское полномасштабное вторжение. Когда вице-президент направлялась в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, президент США уже заявил, что Путин решил атаковать Украину.