У Міносвіти розглядають запуск навчального процесу для дітей на території Курщини

Міністерству освіти та науки України, ймовірно, доведеться розробити план щодо організації освіти для дітей на територіях Курської області РФ, які зараз контролює Україна﻿. Про це на брифінгу заявив заступник очільника відомства Михайло Винницький, повідомляє Ділова столиця.

Він наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє переміщення неповнолітніх через кордони під час окупації або бойових дій. До подібного примусового переміщення вдавались росіяни на окупованих територіях України.