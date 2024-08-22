В Минобразовании рассматривают запуск учебного процесса для детей на территории Курщины
Министерству образования и науки Украины, вероятно, придется разработать план организации образования для детей на территориях Курской области РФ, которые сейчас контролирует Украина. Об этом на брифинге заявил заместитель главы министерства Михаил Винницкий, сообщает Деловая столица.
Он подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает перемещение несовершеннолетних через границы во время оккупации или боевых действий. К подобному принудительному перемещению прибегали россияне на оккупированных территориях Украины.
"Однозначно речь не идет о перемещении детей из Курской области на территорию Украины. Речь идет о том, если будет продолжаться развивающаяся ситуация до конца сентября-начала октября, нам придется составлять план относительно того, как мы будем обеспечивать образование на тех территориях для несовершеннолетних детей", — отметил Винницкий.