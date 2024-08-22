В Минобразовании рассматривают запуск учебного процесса для детей на территории Курщины

Министерству образования и науки Украины, вероятно, придется разработать план организации образования для детей на территориях Курской области РФ, которые сейчас контролирует Украина﻿. Об этом на брифинге заявил заместитель главы министерства Михаил Винницкий, сообщает Деловая столица.

Он подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает перемещение несовершеннолетних через границы во время оккупации или боевых действий. К подобному принудительному перемещению прибегали россияне на оккупированных территориях Украины.