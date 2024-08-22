Україна та Ірландія найближчим часом підпишуть безпекову угоду - ОП

Україна та Ірландія завершили переговори щодо угоди про гарантії безпеки. Документ буде підписано найближчим часом. З посиланням на пресслужбу Офісу президента України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як зазначили в ОП, очолив українську делегацію заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Сторони узгодили позиції щодо окремих положень документа та графіку наступних кроків для фіналізації тексту та підписання двосторонньої угоди лідерами країн найближчим часом" , - розповіли у відомстві.

Варто зауважити, що Ірландія є нейтральною країною. У зв'язку з цим вона не надає Україні військової допомоги. Тому в документі, ймовірно, не міститимуться жодних зобов'язань у цьому питанні.