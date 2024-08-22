Украина подпишет соглашение о безопасности с Ирландией в ближайшее время - ОП

Украина и Ирландия завершили переговоры насчет соглашения о гарантиях безопасности. Документ будет подписан в ближайшее время. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как отметили в ОП, возглавил украинскую делегацию заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Стороны согласовали позиции по отдельным положениям документа и графику следующих шагов для финализации текста и подписания двустороннего соглашения лидерами стран в ближайшее время" , - рассказали в ведомстве.

Стоит заметить, что Ирландия является нейтральной страной. В связи с этим она не предоставляет Украине военную помощь. Поэтому в документе, вероятно, не будет содержаться каких-либо обязательств в этом вопросе.