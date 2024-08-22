Україна повертає війну туди, звідки вона прийшла - Зеленський

Військова операція у Курській області РФ є абсолютно справедливою. Таким чином Україна "відправляє війну додому". Про це сказав президент Володимир Зеленський на VII щорічному міжнародному ветеранському форумі Україна. Ветерани, повідомляє Корреспондент.

"Я щойно повернувся з нашої Сумщини, з прикордоння, з тих районів, які межують на прикордонні з ворогом і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення. Відправляючи війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю, ми відправляємо її додому. Це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно" , – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для завершення війни необхідно створювати російській державі якнайбільше проблем на її території.

"Ми всі маємо розуміти, що аби вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Це героїчна робота наших воїнів. І ця героїчна робота все більш влучна, все більш далекобійна, все більш результативна" , – додав президент.

На його думку, усі операції, які зараз здійснюють Сили оборони, є системним шляхом захисту держави, шляхом завершення цієї війни на умовах незалежної України.