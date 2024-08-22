Украина возвращает войну туда, откуда она пришла - Зеленский

Военная операция в Курской области РФ абсолютно справедлива. Таким образом, Украина "отправляет войну домой". Об этом сказал президент Владимир Зеленский на VII ежегодном международном ветеранском форуме Украины. Ветераны, сообщает Корреспондент.

"Я только что вернулся из нашей Сумщины, из приграничья, из тех районов, которые граничат на пограничные с врагом и откуда наши подразделения чрезвычайно эффективно отвечают России именно на ее вторжение. Отправляя войну туда, откуда Россия ее принесла на нашу землю, мы отправляем ее домой. Это абсолютно справедливо. Но кроме справедливости, это также очень эффективно" , – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для завершения войны необходимо создавать российскому государству больше проблем на его территории.

"Мы все должны понимать, чтобы изгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. Это героическая работа наших воинов. И эта героическая работа все более меткая, все более дальнобойная, все более результативная" , - добавил. президент.

По его мнению, все операции, которые сейчас осуществляют Силы обороны, это системный путь защиты государства путем завершения этой войны на условиях независимой Украины.