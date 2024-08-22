Проти працівників ТЦК відкрили понад 400 справ - ДБР

Державне бюро розслідувань відкрила понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань під час мобілізації щодо посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки﻿. З посиланням на ДБР, повідомляє Ділова столиця.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі судом доведено, що суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн гривень. Сума збитків становить 19 млн гривень, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн гривень.

Також суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн гривень.