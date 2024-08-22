Против работников ТЦК открыли более 400 дел - ГБР

Государственное бюро расследований открыло более 400 уголовных производств по фактам злоупотреблений во время мобилизации в отношении чиновников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки﻿. Со ссылкой на ГБР, сообщает Деловая столица.

"Начиная с 24 февраля 2022 года работники ГБР расследовали 408 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека. Обвинительный приговор уже получили 10 человек" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что судом доказано, что суммы полученной неправомерной выгоды во время махинаций в ТЦК составляют 114 млн гривен. Сумма ущерба составляет 19 млн гривен, из которых благодаря усилиям ДБР возмещено 6,5 млн гривен.

Также суды арестовали имущество фигурантов расследования ДБР на сумму 264 млн гривен.