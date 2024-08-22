РФ не зверталася ні до України, ні до ЧХ щодо гумкоридору з Курщини - Верещук

Росія не зверталася до України чи Червоного Хреста щодо організації гуманітарного коридору для мешканців з Курської області. Про це в ефірі телемарафону, сказала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Новое время.

«Немає звернень російської влади. Ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість, а далі Росія повинна була це зробити — і цього не робить» , — сказала Верещук.

Вона додала, що Росія не запитує про гуманітарний коридор і тим самим вчиняє злочин. Верещук також вважає, що міжнародна спільнота має відреагувати на той факт, що країна-агресор «кинула своїх громадян у біді».

«Росія не звертається по гуманітарні коридори, бо це приниження власне Путіна і його влади й самої російської армії перед власним народом» , — зазначила Верещук.

15 серпня Верещук заявляла, що Україна не буде проводити евакуацію громадян РФ з території Курської області, а забезпечить їм гуманітарний коридор відповідно до міжнародного права.

За словами віцепрем'єрки, вона поділяє емоції українців щодо цієї ситуації, але «як людина, що представляє Україну на міжнародній арені, зобов’язана оголосили про такий коридор».