РФ не обращалась ни к Украине, ни к КК относительно гумкоридора из Курщины - Верещук

Россия не обращалась в Украину или Красный Крест по поводу организации гуманитарного коридора для жителей из Курской области. Об этом в эфире телемарафона, сказала вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Новое время.

«Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать — и этого не делает» , — сказала Верещук.

Она добавила, что Россия не спрашивает о гуманитарном коридоре и тем самым совершает преступление. Верещук также считает, что международное сообщество должно зафиксировать тот факт, что страна-агрессор «бросила своих граждан в беде».

«Россия не обращается за гуманитарными коридорами, потому что это унижение собственно Путина и его власти и самой российской армии перед собственным народом» , — отметила Верещук.

15 августа Верещук заявляла, что Украина не будет проводить эвакуацию граждан РФ с территории Курской области, а обеспечит им гуманитарный коридор в соответствии с международным правом.

По словам вице-премьера, она разделяет эмоции украинцев относительно этой ситуации, но «как человек, представляющий Украину на международной арене, обязан объявить о таком коридоре».