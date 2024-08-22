Білецький розповів про просування у Харківській області бійців 3 ОШБр

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулися на Харківщині вглиб фронту майже на два квадратні кілометри. Про це заявили у пресслужбі бригади, повідомляє Ліга.net.

"Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території. Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратних кілометри" , – йдеться у повідомленні.

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький відзвітував, що головна задача операції – збити наступальний потенціал 20 армії РФ – виконана. За його словами, співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння було розбито або уражено, додали у пресслужбі.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу – штурмовики" , – розповів Білецький.



