Билецкий рассказал о продвижении в Харьковской области бойцов 3 ОШБр

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись в Харьковской области вглубь фронта почти на два квадратных километра. Об этом заявили в пресс-службе бригады, сообщает Лига.net.

"Третья штурмовая наступает в Харьковской области, возвращаем территории. В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта на почти два квадратных километра" , – говорится в сообщении.

Командир 3 ОШБр Андрей Белецкий отчитался, что главная задача операции – сбить наступательный потенциал 20 армии РФ – выполнена. По его словам, соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника.

За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения было разбито или поражено, добавили в пресс-службе.