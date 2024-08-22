Росія не перекидатиме війська з Донбасу на Курщину - Bloomberg
Командування російських військ вирішило не перекидати війська зі сходу України на Курський напрямок. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела, близькі до Кремля, повідомляє Новое время.
За даними джерел, російське військове командування вирішило не передислоковувати значні сили з лінії фронту в східному українському регіоні Донбасу, щоб допомогти відбити український наступ у Курській області.
Також, за словами людини, близької до Кремля, в операціях у Курській області можуть бути задіяні призовники.
«Хоча російська влада пообіцяла не відправляти призовників воювати на Україну, їхнє розміщення в Курську не порушить цю обіцянку», — стверджує видання.