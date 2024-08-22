Россия не будет перебрасывать войска с Донбасса на Курщину - Bloomberg

Командование российских войск решило не опрокидывать войска с востока Украины на Курское направление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю, сообщает Новое время.

По данным источников, российское военное командование решило не передислоцировать значительные силы с линии фронта в восточном украинском регионе Донбасса, чтобы помочь отбить украинское наступление в Курской области.

Также, по словам человека, близкого к Кремлю, в операциях в Курской области могут быть задействованы призывники.

«Хотя российские власти пообещали не отправлять призывников воевать на Украину, их размещение в Курске не нарушит это обещание» , — утверждает издание.



