Пентагон: США не відома стратегічна мета Курської операції, але підтримуємо Україну
У Пентагоні заявили, що підтримують операцію України в Курській області Росії, хоч їм достеменно не відома її мета. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Українська правда.
Сінгх сказала, що США підтримують Україну в тому, що потрібно зараз на полі бою. Також наголосила, що політика США дозволяє ЗСУ вести вогонь у відповідь.
Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський говорив про створення буферної зони.
Проте Пентагон ще не знає, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою".
Речниця Міноборони США також анонсувала розмову очільника Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим "цими днями".