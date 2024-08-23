Пентагон: США не известна стратегическая цель Курской операции, но поддерживаем Украину

В Пентагоне заявили, что поддерживают операцию Украины в Курской области России, хотя им не известна ее цель.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Украинская правда.

Сингх заявила, что США поддерживают Украину в том, что нужно сейчас на поле боя. Также отметила, что политика США позволяет ВСУ вести огонь в ответ.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о создании буферной зоны.

Однако Пентагон еще не знает, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя".

Пресс-секретарь Минобороны США также анонсировала разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым "на днях".