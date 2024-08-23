На авіабазі НАТО в Німеччині підвищили рівень безпеки через загрозу

НАТО підвищило рівень безпеки на своїй авіабазі в Гайленкірхені в Німеччині до найвищого, другого рівня.﻿﻿ Про це пише Spiegel, повідомляє Українська правда.

Увесь персонал, який не був потрібен для місії, відправили додому як запобіжний захід, сказав речник авіабази.

Підґрунтям стала інформація розвідки, що вказувала на можливу загрозу.

У Гайленкірхені на заході Німеччини базуються літаки-розвідники НАТО.

Нагадаємо, за останні місяці в Німеччині не раз повідомлялось про спроби диверсій на об’єктах інфраструктури та військових об’єктах.

Крім того, в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники.А цього року двох німецько-російських громадян заарештували за підозрою у підготовці диверсії на американській базі в Баварії.