На авиабазе НАТО в Германии повысили уровень безопасности из-за угрозы

НАТО повысило уровень безопасности на своей авиабазе в Гайленкирхене в Германии до самого высокого, второго уровня.﻿﻿ Об этом пишет Spiegel, сообщает Украинская правда.

Весь персонал, который не был нужен для миссии, отправили домой в качестве меры предосторожности, сказал представитель авиабазы.

Основанием стала информация разведки, которая указывала на возможную угрозу.

В Гайленкирхене на западе Германии базируются самолеты-разведчики НАТО.

Напомним, за последние месяцы в Германии не раз сообщалось о попытках диверсий на объектах инфраструктуры и военных объектах.

Кроме того, в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники, а в этом году двух немецко-российских граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской базе в Баварии.