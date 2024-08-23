Курс валют НБУ на 23 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 23 серпня 2024 року
Курс долара , порівняно з 22 серпня, знизився на 1 коп. до 41.2881 за 1 долар.
Євро подорожчав на 8 коп. до 45.9826 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 32 коп. до 54.1370 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 17 коп. до 48.4574 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.7420 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.288 100
|EUR
|Євро
|45.982 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54,137 000
|CHF
|Швейцарський франк
|48.457 400
|PLN
|Польський злотий
|10,742 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.