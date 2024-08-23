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Курс валют НБУ на 23 серпня

Курс валют НБУ на 23 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 23 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 22 серпня, знизився на 1 коп. до 41.2881 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 45.9826 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 32 коп. до 54.1370 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 17 коп. до 48.4574 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.7420 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.288 100 --0.0094
EUR Євро 45.982 600 +0.0846
GBP Фунт стерлінгів 54,137 000 +0.316
CHF Швейцарський франк 48.457 400 +0.1675
PLN Польський злотий 10,742 000 +0.0296

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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