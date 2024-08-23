Курс валют НБУ на 23 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 23 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 22 серпня, знизився на 1 коп. до 41.2881 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 45.9826 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 32 коп. до 54.1370 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 17 коп. до 48.4574 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.7420 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.288 100 EUR Євро 45.982 600 GBP Фунт стерлінгів 54,137 000 CHF Швейцарський франк 48.457 400 PLN Польський злотий 10,742 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.