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Курс валют НБУ на 23 августа

Курс валют НБУ на 23 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 августа, снизился на 1 коп до 41.2881 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 45.9826 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 32 коп до 54.1370 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 17 коп до 48.4574 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.7420 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.288100 --0.0094
EUR Евро 45.982600 +0.0846
GBP Фунт стерлингов 54.137000 +0.316
CHF Швейцарский франк 48.457400 +0.1675
PLN Польский злотый 10.742000 +0.0296

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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