Курс валют НБУ на 23 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 августа, снизился на 1 коп до 41.2881 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 45.9826 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 32 коп до 54.1370 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 17 коп до 48.4574 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.7420 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.288 100 EUR Евро 45.982 600 GBP Фунт стерлингов 54.137 000 CHF Швейцарский франк 48.457 400 PLN Польский злотый 10.742 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.