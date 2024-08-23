Курс валют НБУ на 23 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 августа, снизился на 1 коп до 41.2881 за 1 доллар.
Евро подорожал на 8 коп до 45.9826 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 32 коп до 54.1370 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 17 коп до 48.4574 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.7420 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.288100
|EUR
|Евро
|45.982600
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.137000
|CHF
|Швейцарский франк
|48.457400
|PLN
|Польский злотый
|10.742000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.