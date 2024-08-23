Безпілотники знову атакували нафтобазу в РФ, яка горить шостий день

Нафтобазу в російській Ростовській області знову атакували безпілотники. Пожежа на ній після попереднього ураження дронами триває вже 6-й день. Про це повідомляють моніторингові групи, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Зазначається, що атака БПЛА на нафтосховище в Пролетарську сталася близько 05.00. Постраждалих немає. Місцева влада поки не коментувала дану інформацію. Втім, як повідомляють місцеві мешканці, вночі було чутно звуки потужних вибухів.

Протягом тривалого часу на даному об'єкті працюють російські пожежники, які намагаються загасити полум'я. Зазначається, що частина з них постраждала під час роботи. Також днями неподалік нафтобази російські священники провили молебень.

Користувачі місцевих Telegram-каналів водночас зауважують, що над містом вже майже впродовж тижня спостерігається чорна хмара диму. Місцеве населення закликають не відчиняти вікна.

Що відомо про пожежу на нафтобазі у Пролетарську

Нагадаємо, в ніч проти 18 серпня дронами було вражено нафтову базу "ФГКУ комбінат "Кавказ" в місті Пролетарську Ростовської області. Згідно з даними джерел, це була операція ГУР Міноборони України.

Напередодні в мережі з'явилися супутникові знімки пожежі у Пролетарську. Згідно з ними, дим наближався до Ростова. До слова, відстань між цими двома містами складає близько 150 кілометрів.

Також на знімках з космосу було зафіксовано, що площа пожежі на нафтобазі продовжує збільшуватися.

Як зауважили OSINT-аналітики, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, 4 були частково зруйновані, 16 - не пошкоджено. Зазначається при цьому, що доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

Вчора стало відомо, що на об'єкті стався вибух ще однієї з цистерн із паливом.