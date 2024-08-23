Беспилотники снова атаковали нефтебазу в РФ, которая горит шестой день

Нефтебазу в российской Ростовской области снова атаковали беспилотники. Пожар на нем после предыдущего поражения дронами продолжается уже 6-й день. Об этом сообщают мониторинговые группы, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Отмечается, что атака БПЛА на нефтехранилище в Пролетарске произошла около 05:00. Пострадавших нет. Местные власти пока не комментировали данную информацию. Впрочем, как сообщают местные жители, ночью слышны были звуки мощных взрывов.

В течение длительного времени на данном объекте работают российские пожарные, пытающиеся потушить пламя. Отмечается, что часть пострадала во время работы. Также на днях неподалеку от нефтебазы российские священники провели молебен.

Пользователи местных Telegram-каналов замечают, что над городом уже почти на протяжении недели наблюдается черное облако дыма. Местное население призывают не открывать окна.

Что известно о пожаре на нефтебазе в Пролетарске

Напомним, в ночь на 18 августа дронами была поражена нефтяная база "ФГКУ комбинат "Кавказ" в городе Пролетарске Ростовской области. Согласно данным источников, это была операция ГУР Минобороны Украины.

Накануне в сети появились спутниковые фотографии пожара в Пролетарске. Согласно им, дым приближался к Ростову. К слову, расстояние между этими двумя городами составляет около 150 километров.

Также на снимках из космоса было зафиксировано, что площадь пожара на нефтебазе продолжает увеличиваться.

Как отметили OSINT-аналитики, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, 4 были частично разрушены, 16 - не повреждены. Отмечается при этом, что судьба еще 44 резервуаров не известна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

Вчера стало известно, что на объекте произошел взрыв еще одной из цистерн с топливом.