У ВМС підтвердили знищення російського порома у Краснодарському краї РФ

Російський залізничний пором "Конро Трейдер", який вчора затонув у порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ, знищили Військово-морські сили України. Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, повідомляє Радіо Свобода.

Він також підтвердив, що після ураження судна воно затонуло.

"Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу, пально-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це – цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії" , – сказав Плетенчук.

Чим саме вдарили по "Конро Трейдеру" – речник ВМС не уточнив.

"Подвійним бонусом" цієї операції Плетенчук називає те, що внаслідок атаки робота російського порту частково заблокована – поки уражене судно не приберуть з причалу. За його словами, інші два залізничні пороми у цьому порту не працюють: один із них – на ремонті, а інший, уражений раніше "Слов’янин", очікує на ремонт в Азовському морі.

"Пором затонув. Тобто робота цієї частини порту фактично заблокована. Тобто в них залишається ще одна платформа для завантаження на пором вагонів. Проте поромів нема. От в чому проблема. Так, недарма відразу місцеві жителі в окупованому українському Криму миттєво відреагували масовими заїздами на АЗС" , – сказав речник ВМС.

Плетенчук також додав, що атаку по "Конро Трейдеру" здійснили у співпраці з іншими родами військ Сил оборони.

"Це – спільна робота багатьох складових сил оборони України. До речі, цей кейс так само відбувся за допомогою наших колег з інших видів Збройних сил України. Такі операції є складними. Вони зазвичай проводяться з залученням багатьох складових. Безпосереднє ураження наносили Військово-морські сили. Але, звісно, допомога наших колег має так само для нас велике значення" , – додав він.

Напередодні влада Краснодарського краю Росії заявила, що уражений ударом у порту "Кавказ" пором із паливом затонув.

Перед цим голова Темрюцького району Кубані Федір Бабенков повідомив, що на поромі було щонайменше 30 цистерн із паливом.

У момент атаки на судні перебували п’ятеро людей, їхня доля – невідома, писали російські медіа з посиланням на екстрені служби.

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