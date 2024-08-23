В ВМС подтвердили уничтожение российского парома в Краснодарском крае РФ

Российский железнодорожный паром Конро Трейдер, который вчера затонул в порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ, уничтожили Военно-морские силы Украины. Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода.

Он также подтвердил, что после поражения судна оно затонуло.

"Мы можем подтвердить информацию, что эта цель была уничтожена Военно-морскими силами. Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил, в первую очередь, горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение. Поэтому это – целиком легитимная цель" , – сказал Плетенчук.

Чем именно ударили по "Конро Трейдеру" – спикер ВМС не уточнил.

"Двойным бонусом" этой операции Плетенчук называет то, что в результате атаки работа российского порта частично заблокирована – пока пораженное судно не уберется с причала. По его словам, другие два железнодорожных парома в этом порту не работают: один из них – на ремонте, а другой, пораженный ранее "Славянин", ожидает ремонта в Азовском море.

"Паром затонул. То есть работа этой части порта фактически заблокирована. То есть у них остается еще одна платформа для загрузки на паром вагонов. Однако паромов нет. Вот в чем проблема. Да, не зря сразу местные жители в оккупированном украинском Крыму мгновенно отреагировали массовыми заездами на АЗС" , – сказал спикер ВМС.

Плетенчук также добавил, что атаку по "Конро Трейдеру" совершили в сотрудничестве с другими родами войск Сил обороны.

"Это – совместная работа многих составляющих сил обороны Украины. Кстати, этот кейс так же состоялся с помощью наших коллег из других видов Вооруженных сил Украины. Такие операции сложны. Они обычно проводятся с привлечением многих составляющих. Непосредственное поражение наносили Военно-морские силы. Но, конечно, помощь наших коллег имеет так же для нас большое значение" , - добавил он.

Накануне власти Краснодарского края России заявили, что пораженный ударом в порту "Кавказ" паром с топливом затонул.

Перед этим глава Темрюцкого района Кубани Федор Бабенков сообщил, что на пароме было по меньшей мере 30 цистерн с топливом.

В момент атаки на судне находились пять человек, их судьба – неизвестна, писали российские медиа со ссылкой на экстренные службы.

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