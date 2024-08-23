Понад третина боїв за добу відбулась на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках – ЗСУ відбили 53 та 20 атак відповідно.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 23 серпня.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 67 авіаударів, зокрема, скинув 79 КАБів. Крім того, здійснив 4483 обстріли, з них 176 - із реактивних систем залпового вогню.

Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Дружба, Товстодубове, Сопич, Вільна Слобода, Миропілля, Павлівка, Велика Писарівка, Козача Лопань, Покровка, Кругляківка, Часів Яр, Торецьк, Плещіївка, Олександропіль, Костянтинівка, Максимівка та Макарівка.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, п’яти засобах РВіА окупантів, пункту управління та ще одному важливому об’єкту ворога.

На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак противника за добу добігла п’ятнадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також агресор п’ять разів атакував у бік Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів. Концентрували зусилля в районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації - випустили 22 НАРи.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 20 спроб загарбників просунутись уперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.

На Времівському напрямку противник здійснив шість атак в бік Вугледара, Роздольного і Урожайного. Також штурмував наші позиції, висуваючись з боку Володимирівки.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки і П’ятихаток.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність. Триває операція Сил оборони в Курській області.