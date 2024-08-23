Более трети боев за сутки состоялась на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях – ВСУ отразили 53 и 20 атак соответственно.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 23 августа.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 67 авиаударов, в том числе сбросил 79 УАБ. Кроме того, произвел 4483 обстрела, из них 176 - из реактивных систем залпового огня.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Дружба, Толстодубово, Сопич, Свободная Слобода, Мирополье, Павловка, Великая Писаревка, Казачья Лопань, Покровка, Кругляковка, Часов Яр, Торецк, Плещеевка, Александраполь, Константин.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, пяти средствам РВиА окупантов, пункту управления и еще одному важному объекту врага.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло пятнадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также агрессор пять раз атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 11 штурмов в районах восьми разных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боеприкосновений, два и три соответственно.

На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Концентрировали усилия в районах Ивановского и Часового Яра. Около последнего действовали при поддержке штурмовой авиации – выпустили 22 НАРа.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки в районах одиннадцати разных населенных пунктов. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 20 попыток захватчиков продвинуться вперед у Красногоровки, Константиновки и Карловки.

На Времивском направлении противник совершил шесть атак в сторону Угледара, Раздольного и Урожайного. Также штурмовал наши позиции, выдвигаясь со стороны Владимировки.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг штурмовых и наступательных действий не производил. Нанес авиаудары по районам Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки и Пятихаток.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие. Продолжается операция Сил обороны в Курской области.