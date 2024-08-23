У США затримали чоловіка, який погрожував вбити Трампа

Американські правоохоронці затримали чоловіка, який у соціальних мережах погрожував убити колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє Укрінформ.

Затримання 66-річного Рональда Сивруда відбулося у четвер в окрузі Кочіс, штат Арізона.

Правоохоронці звинувачують чоловіка у погрозах убивства Трампа в кількох своїх публікаціях, які він опублікував у соціальних мережах за останні пару тижнів.

Раніше щодо нього було видано декілька ордерів на арешт, серед яких - у сусідньому окрузі за те, що він не зареєструвався як "сексуальний злочинець".

Зазначається, що сам Трамп був у четвер в окрузі Кочіс, де зробив декілька заяв щодо ситуації на кордоні США та Мексики.

Команда колишнього президента була поінформована правоохоронними органами про розшук чоловіка ще до прибуття Трампа до кордону.

Речниця Секретної служби США Александрія Ворлі повідомила CNN, що агентство проводить розслідування щодо цієї людини.

"Секретна служба США розслідує всі погрози проти тих, кого ми охороняємо. Оскільки це розслідування триває, ми його нині не можемо коментувати" , – сказав Ворлі.

Нагадаємо, 13 липня в Пенсільванії під час мітингу на Трампа було вчинено замах, внаслідок якого загинула одна особа, експрезидент зазнав незначного поранення правого вуха. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.

Днями Трамп провів перший після замаху мітинг за куленепробивним склом.