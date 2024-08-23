В США задержали мужчину, который угрожал убить Трампа
Американские правоохранители задержали мужчину, который в социальных сетях угрожал убить бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Укринформ.
Задержание 66-летнего Рональда Сивруда произошло в четверг в округе Кочис, Аризона.
Правоохранители обвиняют мужчину в угрозах убийства Трампа в нескольких своих публикациях, опубликованных в социальных сетях за последние пару недель.
Ранее в отношении него были выданы несколько ордеров на арест, среди которых - в соседнем округе за то, что он не зарегистрировался как "сексуальный преступник".
Отмечается, что сам Трамп был в четверг в округе Кочис, где сделал несколько заявлений по поводу ситуации на границе США и Мексики.
Команда бывшего президента была проинформирована правоохранительными органами о розыске мужчины еще до прибытия Трампа в границу.
Представитель Секретной службы США Александрия Ворли сообщила CNN, что агентство проводит расследование в отношении этого человека.
"Секретная служба США расследует все угрозы против тех, кого мы охраняем. Поскольку это расследование продолжается, мы его сейчас не можем комментировать", – сказал Ворли.
Напомним, 13 июля в Пенсильвании во время митинга на Трампа было совершено покушение, в результате которого погиб один человек, экс-президент получил незначительное ранение правого уха. Стрельца ликвидировал снайпер Секретной службы.
На днях Трамп провел первый после покушения митинг за пуленепробиваемым стеклом.