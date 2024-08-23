"Енергоатом": Запорізька АЕС на межі блекауту через обстріли РФ

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.﻿ Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому", повідомляє Економічна правда.

"22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", - йдеться у повідомленні.

Наразі Запорізька АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією ПЛ-750кВ "Дніпровська". У разі її пошкодження може виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива.

"Під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відсутність кваліфікованого персоналу та перетворення станції на військову базу ускладнює безаварійну експлуатацію.

У пресслужбі наголосили, що Запорізька АЕС повинна невідкладно перейти під контроль України, а російські військові мають залишити станцію. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки в Європі.