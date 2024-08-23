"Энергоатом": Запорожская АЭС на грани блэкаута из-за обстрелов РФ
Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", сообщает Экономическая правда.
"22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", - говорится в сообщении.
Сейчас Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией ВЛ-750кВ "Днепровская". В случае ее повреждения может возникнуть аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива.
"Под "управлением" российских захватчиков, которые находятся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации", - говорится в сообщении.
Кроме того, отсутствие квалифицированного персонала и превращение станции в военную базу затрудняет безаварийную эксплуатацию.
В пресс-службе отметили, что Запорожская АЭС должна безотлагательно перейти под контроль Украины, а российские военные должны покинуть станцию. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности в Европе.