Споживання електрики зранку знизилося на майже 7% – "Укренерго"

Рівень споживання електрики у п'ятницю знизився через зменшення температури повітря.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Завдяки зниженню температури у західних, північних та центральних областях – рівень споживання знизився. Сьогодні, 23 серпня, станом на 9:30, він на 6,9% нижчий, ніж попередньої доби", – йдеться в повідомленні.

Вчора, 22 серпня, максимум споживання був зафіксований ввечері – він був на 3,8% нижчим, ніж у середу, 21 серпня.

У компанії закликали ощадливо споживати електрику у години максимального споживання – з 20:00 до 22:00.

Вчора, 22 серпня, на запит НЕК "Укренерго", Україна залучала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

Протягом доби запланований імпорт електрики з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 19 010 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1581 МВт.

Частково був знеструмлений 531 населений пункт. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині та Дніпропетровщині.