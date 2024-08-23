Потребление электричества утром снизилось почти на 7% – "Укрэнерго"

Уровень потребления электричества в пятницу снизился из-за уменьшения температуры воздуха.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Благодаря снижению температуры в западных, северных и центральных областях – уровень потребления снизился. Сегодня, 23 августа, по состоянию на 9:30, он на 6,9% ниже, чем в предыдущие сутки" , – говорится в сообщении.

Вчера, 22 августа, максимум потребления был зафиксирован вечером – он был на 3,8% ниже, чем в среду, 21 августа.

В компании призвали экономно потреблять электричество в часы максимального потребления – с 20:00 до 22:00.

Вчера, 22 августа, по запросу НЭК "Укрэнерго", Украина привлекала аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

За сутки запланирован импорт электричества из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 19 010 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1581 МВт.

Частично был обесточен 531 населенный пункт. Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях. По техническим причинам обесточивались потребители Киевской и Днепропетровщины.