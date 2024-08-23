BMW уперше обійшла Tesla за продажами електрокарів в ЄС – Bloomberg

Німецький автовиробник BMW AG минулого місяця вперше перевершив продажі електромобілів Tesla Inc. в Європейському Союзі. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними дослідницької компанії JATO Dynamics, продажі повністю електричних автомобілів компанії BMW в Євросоюзі підскочили приблизно на третину до 14 869 одиниць у липні.

Водночас поставки електрокарів Tesla до блоку впали на 16% до 14 561 одиниці.

Зазначається, що хоча Tesla все ще домінує в рейтингу продажів в ЄС за даними з початку року, сильні показники BMW у липні знаменують собою перший випадок, коли німецький виробник розкішних автомобілів обігнав Tesla.

Загалом європейські покупці автомобілів зареєстрували 139 300 нових електромобілів, що на 6% менше порівняно з тим же місяцем минулого року.

Попит на електромобілі в Європі «охолоджується» після того, як такі країни, як Німеччина та Швеція, припинили або скоротили субсидії, що спонукало автовиробників відмовитися від своїх амбіцій щодо виробництва електромобілів.

Volkswagen AG — найбільший автовиробник у регіоні — заявив цього місяця, що скорочує потужності на заводах у Німеччині, і зазначив, що може відтермінувати випуск нових електричних моделей.

Крім цього, Mercedes-Benz Group AG переглядає свої плани щодо електрифікації автопарку.