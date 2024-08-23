BMW впервые обошла Tesla по продажам электрокаров в ЕС – Bloomberg

Немецкий автопроизводитель BMW AG в прошлом месяце впервые превзошел продажи электромобилей Tesla Inc. в Европейском Союзе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

Согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, продажи полностью электрических автомобилей компании BMW в Евросоюзе подскочили примерно на треть до 14 869 единиц в июле.

В то же время, поставки электрокаров Tesla в блок упали на 16% до 14 561 единицы.

Отмечается, что хотя Tesla до сих пор доминирует в рейтинге продаж в ЕС по данным с начала года, сильные показатели BMW в июле знаменуют собой первый случай, когда немецкий производитель роскошных автомобилей обогнал Tesla.

В общей сложности европейские покупатели автомобилей зарегистрировали 139 300 новых электромобилей, что на 6% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Спрос на электромобили в Европе «охлаждается» после того, как такие страны как Германия и Швеция прекратили или сократили субсидии, что побудило автопроизводителей отказаться от своих амбиций по производству электромобилей.

Volkswagen AG – крупнейший автопроизводитель в регионе – заявил в этом месяце, что сокращает мощности на заводах в Германии, и отметил, что может отсрочить выпуск новых электрических моделей.

Кроме этого, Mercedes-Benz Group AG пересматривает свои планы по электрификации автопарка.